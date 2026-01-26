Atila Gerin: Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz — Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Atila Gerin: Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz

Trendyol Süper Lig 19. hafta: Eyüpspor 2-2 Beşiktaş

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, konuk ettikleri Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gerin, büyük bir rakipten alınan puanın takım için değerli olduğunu vurguladı.

"Beşiktaş gibi büyük bir takımdan aldığımız 1 puan, iyi bir puan." Gerin, geçen hafta son 10 saniyede 2 puanı bırakmalarına değinerek, "Bugün ikinci devre kazanabilirdik de. Maçın gelip gittiği anlar oldu." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin oyun özelliklerine ilişkin olarak, "Beşiktaş geçişleri iyi yapan bir takım. Savunma geçişlerinde zaafları var. Oyuncularımız alan vermedi." değerlendirmesini yaptı.

Genç bir takımla mücadele ettiklerini belirten Gerin, adaptasyonun önemine dikkat çekti: "Genç bir takımla oynuyoruz. Bir an önce takımın lige adapte olması lazım. Bu puanlar onlara moral oluyor. Bu yüzden mutluyum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnanılmaz mücadele ediyorlar."

Gerin, küme düşmeme mücadelesine işaret ederek taraftarlara çağrı yaptı: "Küme düşmeme mücadelesin içinde olacağız. Bu çocuklara taraftarımız destek olsun."

Kulübün yönetimsel durumuna da değinen teknik direktör, "Kayyum heyeti geldi. Kulübümüzde sorunlar belli." diyerek son olarak "Ligde kalıcı olmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

