Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır
Trendyol 1. Lig 8. hafta öncesi son idman tamamlandı
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Takım, yarın saat 16.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma için hazır bulunacak.
