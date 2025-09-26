Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 8. hafta maçı için hazırlıklarını tamamladı; karşılaşma yarın 16.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:43
Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig 8. hafta öncesi son idman tamamlandı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde son antrenmanını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Takım, yarın saat 16.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma için hazır bulunacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde tamamladı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)
2
Petlas 2025 Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü'de Başladı
3
Türkiye Sigorta TBL: Konya Büyükşehir 88-62 ile OGM Ormanspor'u Yendi
4
Trabzonspor İstanbul'a Hareket Etti: Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıkları Tamam
5
Manchester City, Nico O'Reilly ile 5 yıllık sözleşme
6
Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Alanyaspor - Galatasaray: Okan Buruk 3, Joao Pereira 4 değişiklikle sahaya çıktı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı