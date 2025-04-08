Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Geçti: Çağdaş Çavuş'tan Övgü Dolu Açıklamalar

Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor'u 3-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ekip Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımının performansını övdü.

Çağdaş Çavuş'un Açıklamaları

Çağdaş Çavuş, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada inanılmaz oyun disiplini, inanılmaz oyun coşkusu ve inanılmaz mücadele gücü olan bir takım ortaya çıktı. Bugün oyuna başlayan, sonradan oyuna giren, kadro dışında olan bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi. Taraftarların artan desteklerine de değinen Çavuş, "Geldiğimden beri taraftarlarımız giderek artıyor, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten enerjileri ve oyuncu grubumu oyunda tutma adına destekleri çok güzeldi." şeklinde konuştu.

İstanbulspor'un Teknik Direktöründen Değerlendirme

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunarak, "Maçtan dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Korkmaz, maçın başında kontrollü bir şekilde başladıklarını ancak top kayıpları nedeniyle goller yediklerini belirtti. "Iğdır, kendi bölgesini terk etmeden oynadı. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olduk ama oyunu hızlandırmamız gerekiyordu, bunu başaramadık. Şimdi bu maçtan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara odaklanacağız." diye ekledi.

İstanbulspor, önümüzdeki günlerde Keçiörengücü ile karşılaşarak bu mağlubiyetin izlerini silmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaştı. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş (solda), karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaştı. Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş (solda), karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.