Alagöz Holding Iğdır FK'nın Esenler Erokspor Yenilgisi Üzerine Değerlendirmeler

Alagöz Holding Iğdır FK'nın Maç Sonrası Değerlendirmesi

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımının rakip yarı sahada üstün bir oyun sergilediğini belirtti. Koşukavak, "Tamamen rakip yarı sahada oynadığımız, topa sahip olup bu kadar rakip kaleye yakın oynadığımız bir maçı 2 geçiş hücumu sonucunda kaybettik," dedi.

Koşukavak’ın Açıklamaları

Yalçın Koşukavak, istedikleri sonucu alamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Bu mağlubiyetten ders çıkararak ilerleyeceğiz. Rakip, 5-4-1 dizilişiyle oynadı. Geçen hafta biz de benzer bir stratejiyle oynadık. Bu ligde alt liglerden farklı olarak, rakipler daha kalabalık savunma yapabiliyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, oyuncularının istekli olduğunu ve iyi bir kadrolarının bulunduğunu vurguladı.

Esenler Erokspor'un İlk Galibiyeti

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise, ligdeki ilk galibiyetlerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bunu geçen haftanın liderinden, 3 maçta 9 puan toplamış bir takımdan deplasmanda almak bizim adımıza çok sevindirici," dedi. Altıparmak, milli arada yapılan transferlerle takımın gücünü artırdıklarını ve bugün iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Altıparmak’ın Maç Değerlendirmesi

Maçtaki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür eden Altıparmak, "Deplasmanda elde ettiğimiz galibiyet takıma moral oldu. Artık bu maçı unutup, Cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçına odaklanmalıyız," şeklinde sözlerini tamamladı.