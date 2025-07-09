Hatayspor Erzurum Kampında Yeni Sezona Hazırlanıyor

Hatayspor'un Erzurum Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürmeye devam ediyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarını yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

İdman Programı

Bugün yapılan antrenman, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde organize edildi. Futbolcular, toplamda 1 saat 45 dakika süren idman sürecinde öncelikle ısınma hareketleri yaptı. Ardından ise pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını daha da ilerletecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.