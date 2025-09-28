Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0-1 Gençlerbirliği — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kayserispor-Gençlerbirliği ilk yarıyı Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı; Oğulcan’ın şutu Denswil’e çarpıp gol oldu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:57
Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 0 - Gençlerbirliği 1 (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor - Gençlerbirliği mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada iki takım da pozisyonlar buldu ancak Gençlerbirliği ilk yarıda skoru elinde tutan taraf oldu.

5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde Benes topu kontrol edip şutunu çekti; kaleci meşin yuvarlağı köşeye göndererek kornere çeldi.

16. dakikada Cardoso'nun sol çizgiye inip ortasında, ceza sahasına koşu yapan Benes'in kafa vuruşu biraz farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada Gençlerbirliği atağında Hanousek'in ortasında ön direkte topla buluşan Varesanovic'in kafa vuruşu auta gitti.

20. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta Benes'in önüne yuvarladığı topa Cardoso gelişine sert vurdu; meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan Erentürk'ün uzun pasında Niang'ın kafayla savunmanın arkasına aşırttığı topu iyi takip eden Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta Denswil'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

31. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Opoku'nun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Cardoso'nun yeterince isabetli olamayan şutu az farkla auta gitti.

İlk yarı boyunca her iki ekip de dikkatli savunma ve zaman zaman etkili ataklar sergiledi. Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 1-0 önde tamamladı.

