Alagöz Holding Iğdır FK, Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Alagöz Holding Iğdır FK'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, ligdeki önemli bir üç puanı hanesine yazdırmış oldu. Takım, taraftarının desteğiyle sahadan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Uğur Okulları İstanbulspor ise bu mağlubiyetle birlikte, ligdeki hedeflerinden daha da uzaklaştı. İki takımın mücadelesi, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunarken, Alagöz Holding Iğdır FK'nın performansı dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaştı. Iğdır FK oyuncusu Eysseric (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, Iğdır Şehir Stadı'nda karşılaştı. Iğdır FK oyuncusu Eysseric (ortada) rakipleriyle mücadele etti.