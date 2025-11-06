Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu

Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri'ni CityLine Alanya Belediyespor finalde Çimhan Manavgat Belediyesi'ni 6-1 yenerek kazandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 23:40
Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu

Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi’nde oynanan TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri tamamlandı. Bir hafta süren turnuva sonunda Türkiye şampiyonu CityLine Alanya Belediyespor oldu.

Turnuva ve üçüncülük maçı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen finallere kendi bölgelerinde şampiyon olan 7 takım katıldı. Şampiyonanın son gününde ilk olarak üçüncülük maçı oynandı. Adilcevaz Belediyespor, 8-7’lik skorla Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Büyük final: Alanya ve Manavgat karşı karşıya

Türkiye şampiyonun belirleneceği Alanya Belediyespor ile Çimhan Manavgat Belediyesi arasındaki zorlu mücadeleye sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde tribünler tamamen dolarken, Alanya ve Manavgat’tan gelen vatandaşlar marşlar ve meşalelerle takımlarına destek verdi.

Final maçında üstün oyununu sürdüren CityLine Alanya Belediyespor, karşılaşmayı 6-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Son düdüğün çalmasıyla Alanya Belediyesporlu sporcular ve teknik heyet tribünlerle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Ödüller ve kapanış

Şampiyonanın Fair Play ödülünü, Adilcevaz Belediyespor takımından penaltıyı bilerek dışarı atan Ege Alkan aldı. En iyi genç oyuncu ise yine Adilcevaz Belediyespor’dan, 2005 doğumlu Cengizhan Küser seçildi. Erciş Belediyespor takımından Ciki Ardil, 15 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

Şampiyonanın en iyi kalecisi Alanya Belediyespor'dan İsmail Turhan olurken, en iyi oyuncu ödülünü de Alanya Belediyespor'dan Breno Rodriges Xavier kazandı. Zorlu geçen büyük finalin ardından düzenlenen ödül töreninde protokol üyeleri sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

TFF yetkilileri, ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla Başkan Vekili Murat Levent Koçak'a teşekkür plaketi sundu.

ALANYA ULUSLARARASI PLAJ SPORLARI TESİSİ’NDE OYNANAN TFF PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALLERİ TAMAMLANDI....

ALANYA ULUSLARARASI PLAJ SPORLARI TESİSİ’NDE OYNANAN TFF PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALLERİ TAMAMLANDI. BİR HAFTA SÜREN HEYECAN FIRTINASI SONUNDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU CİTYLİNE ALANYA BELEDİYESPOR OLDU.

ALANYA ULUSLARARASI PLAJ SPORLARI TESİSİ’NDE OYNANAN TFF PLAJ FUTBOLU SÜPER FİNALLERİ TAMAMLANDI....

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Thomas Reis: 'Bu başarıyı kimse beklemiyordu' – Samsunspor Hamrun 3-0
2
Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu
3
Euroleague: Fenerbahçe 81-67 LDLC Asvel — Ülker'de Galibiyet
4
Samsunspor 1-0 Hamrun — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)
5
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor 0-0 Hamrun - Maç Devam Ediyor
6
Elazığlı Emre Kara U16 Hentbol Milli Takım Kampına Davet Edildi
7
Trendyol Süper Lig 12. Hafta Hakemleri Açıklandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu