Alanya Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri Şampiyonu

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Tesisi’nde oynanan TFF Plaj Futbolu Süper Finalleri tamamlandı. Bir hafta süren turnuva sonunda Türkiye şampiyonu CityLine Alanya Belediyespor oldu.

Turnuva ve üçüncülük maçı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen finallere kendi bölgelerinde şampiyon olan 7 takım katıldı. Şampiyonanın son gününde ilk olarak üçüncülük maçı oynandı. Adilcevaz Belediyespor, 8-7’lik skorla Ömeroğulları Global Erciş Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye üçüncüsü oldu.

Büyük final: Alanya ve Manavgat karşı karşıya

Türkiye şampiyonun belirleneceği Alanya Belediyespor ile Çimhan Manavgat Belediyesi arasındaki zorlu mücadeleye sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde tribünler tamamen dolarken, Alanya ve Manavgat’tan gelen vatandaşlar marşlar ve meşalelerle takımlarına destek verdi.

Final maçında üstün oyununu sürdüren CityLine Alanya Belediyespor, karşılaşmayı 6-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Son düdüğün çalmasıyla Alanya Belediyesporlu sporcular ve teknik heyet tribünlerle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Ödüller ve kapanış

Şampiyonanın Fair Play ödülünü, Adilcevaz Belediyespor takımından penaltıyı bilerek dışarı atan Ege Alkan aldı. En iyi genç oyuncu ise yine Adilcevaz Belediyespor’dan, 2005 doğumlu Cengizhan Küser seçildi. Erciş Belediyespor takımından Ciki Ardil, 15 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.

Şampiyonanın en iyi kalecisi Alanya Belediyespor'dan İsmail Turhan olurken, en iyi oyuncu ödülünü de Alanya Belediyespor'dan Breno Rodriges Xavier kazandı. Zorlu geçen büyük finalin ardından düzenlenen ödül töreninde protokol üyeleri sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

TFF yetkilileri, ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla Başkan Vekili Murat Levent Koçak'a teşekkür plaketi sundu.

