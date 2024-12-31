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Alanya, Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Şehrin Anahtarını Verdi

Alanya Belediyesi, 2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na 'şehrin anahtarını' teslim etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:22
Alanya, Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Şehrin Anahtarını Verdi

2024 Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya'nın Anahtarı Verildi

2024 Dünya Superbike şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından "şehrin anahtarı" ile ödüllendirildi. Bu özel tören, Razgatlıoğlu'nun doğup büyüdüğü Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Razgatlıoğlu'nun Ziyareti ve Teşekkürleri

Ziyaret sırasında Başkan Özçelik, Razgatlıoğlu'na motosiklet üzerindeki tablosunu da hediye etti. Razgatlıoğlu, bu anın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duyguydu. O yüzden çok mutluyum." dedi.

2025 Yılı İçin Umut Verici Mesajlar

2025 yılı için tüm sporculara hayallerinin peşinden koşmaları gerektiği mesajını ileten Razgatlıoğlu, "Sporcuların büyük hayalleri var. Umarım istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar." şeklinde konuştu. Kendisine verilen tablo ve anahtar için Başkan Özçelik'e teşekkür eden Razgatlıoğlu, Alanya'nın kendisine sahip çıkmasının büyük bir duygu olduğunu ifade etti.

Başkan Özçelik'ten Destek ve Gurur

Başkan Özçelik, Toprak Razgatlıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alanya'mızı en iyi şekilde temsil ettiği ve bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik." değerlendirmesini yaptı. Razgatlıoğlu'na verilen hediyenin, herkes için önemli bir sembol olduğu not edildi.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na (sağda) Alanya Belediyesi...

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na (sağda) Alanya Belediyesi tarafında "şehrin anahtarı" verildi. Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i (solda) ziyaret etti. Özçelik, ziyarette Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" ile milli sporcunun motosiklet üzerindeki tablosunu hediye etti.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na (sağda) Alanya Belediyesi...

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na (sağda) Alanya Belediyesi tarafında "şehrin anahtarı" verildi. Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i (solda) ziyaret etti. Özçelik, ziyarette Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" ile milli sporcunun motosiklet üzerindeki tablosunu hediye etti.

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