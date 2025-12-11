Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri'nde İhlas Medya'ya 2 Ödül

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün bu yıl 6.'sını düzenlediği 'Sporun Enleri' ödül töreninde İhlas Medya iki ödülle onurlandırıldı. İhlas Haber Ajansı spor muhabiri Mehmet Ekrem Ceylan, 'Yılın En Başarılı Muhabiri' seçilirken, 'Spora Destek Veren Haber Kanalı' dalındaki ödül TGRT Haber adına Doğan Öncel'e takdim edildi.

Tören ve katılımcılar

Tören, Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Organizasyona; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Burak Anlatıcı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Sadık Vefa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Galatasaray eski başkanı Adnan Polat, eski teknik direktör Rasim Kara, eski Fenerbahçeli futbolcu Mustafa Arabacıbaşı, Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, teknik direktör Mehmet Topal, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, oyuncu Erdem Kaynarca, TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya, iş insanı Corç Akdoğan, ilk Türk kadın hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan ile Özbekistan, Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Bulgaristan, Abhazya Devleti, Rusya'dan sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Sait Babaoğlu'nun mesajı

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu, kulübün 1997'de kurulduğunu hatırlatarak dönemin kaymakamının desteğiyle dünya şampiyonları yetiştirme sözü verdiklerini belirtti. Babaoğlu, 'Dünya şampiyonalarında 75 madalya elde ettik. Bir amatör kulüp olarak dünyanın dört bir yanında şanlı marşımızı okutup bayrağımızı göndere çektirerek gururlandık. Türkiye dışında 7 ülkenin temsilcileri ile bu sene ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu süreç yorucu bir süreçti 7-8 aydır jürimiz ile canla başla çalıştık. İnşallah Türk sporuna biraz daha katkı sunmak istedik. Katılım sağlayan bütün ülkelere teşekkür ediyoruz' dedi.

Öne çıkan konuşmalar

Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun törene katılamadığını belirterek 'Toprak’ın selamlarını iletiyorum. MotoGP kariyerinde de böyle ödüllere sahip olacaktır. Ülkemizin altın çocuğu, popülaritesi çok yukarılarda' dedi.

Şahika Ercümen tören için 'Çok inişli çıkışlı bir yolculuk oluyor. Işıltılı gecelerde bir araya geliyoruz ama arka planda çok fazla mutluluk ter bir arada oluyor. Bir milli sporcu olarak çok teşekkür ederim bu anlamlı ödül için. Birlikte nice rekorlara' ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, Mardin projeleri ve bölge gençlerine destek çalışmalarını anlatarak, 'Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen gençlerimizin, sporun gücüyle yetişmeleri gerektiğine inanıyorum. Tüm iş insanlarını gençlerimizin yanında yer almaya davet ediyorum' dedi ve deprem bölgesine yönelik çağrıda bulundu.

Mehmet Akif Üstündağ, 'Yılın en başarılı federasyonu' ödülünü alırken, 'Türk voleybolunun dünya ve Avrupa’da zirvesindeyiz. Bizim temelimiz olan 6-12 yaş fabrika voleybolumuz var. Doğuda birçok noktada yeni çocuklar keşfetmeye çalışıyoruz. Sizin de tesislerinizi kullanmaya talibiz' diye konuştu.

Sadık Vefa ise Dünya Motokros Şampiyonası'na verilen 'Yılın en iyi spor projesi' ödülü için, 'Doğu illerindeki yetenekleri seçerek daha nice başarılı sporcuları görmek istiyoruz. Genç yeteneklerin daha fazla olmasını arzu ediyoruz' açıklamasını yaptı.

Ödüller

Ödüller şu şekilde: Yılın Spor İnsanı: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak; Yılın sporcusu (erkek): Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu; Yılın sporcusu (kadın): Para Yüzme Dünya Şampiyonu Defne Kurt; Yılın çıkış yapan sporcusu (erkek): Milli basketbolcu Alperen Şengün; Yılın çıkış yapan sporcusu (kadın): Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı; Yılın teknik direktörü (kulüp bazında): Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Yılın teknik direktörü: A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Yılın kulüp başkanı: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Yılın futbolcusu: Galatasaray’dan Victor Osimhen; Yılın fark oluşturan sporcusu: Galatasaray’dan Gabriel Sara; Yılın fark oluşturan teknik direktörü: Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis; Yılın en başarılı kulüp başkanı: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım; Türk futbolu kariyer ödülü: Mehmet Topal; Lefter vefa ödülü: Sinema oyuncusu Erdem Kaynarca; Türk futbolu vefa ödülü: Fenerbahçeli eski futbolcu Mustafa Arabacıbaşı; Süleyman Seba vefa ödülü: Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil; Futbola değer katanlar ödülü: TFF ve Göztepe eski yöneticisi Talat Papatya; Yılın başantrenörü ödülü: Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius; Yılın takımı ödülü: Fenerbahçe Beko; Yılın takımı ödülü: A Milli Basketbol Takımı; Yılın spor yöneticisi ödülü: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran; Futbola değer katanlar ödülü: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; Yılın en başarılı federasyonu ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; Türk sporuna üstün hizmet ödülü: Kenan Sofuoğlu; Türk futboluna hizmet ödülü: Acun Ilıcalı; Yurt dışında Türk futbolunu temsil ödülü: KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan; Yaşam boyu onur ödülü: ilk Türk kadın futbol hakemi Lale Orta; Futbol elçisi ödülü: Sinema ve dizi oyuncusu TFF-UEFA elçisi Yağmur Tanrısevsin; Türk sporuna katkı ödülü: Eski Galatasaray başkanı Adnan Polat; Sporda üstün başarı ödülü: Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen; Türk sporuna katkı ödülü: Melissa Vargas; Türk sporuna katkı ödülü: Fenerbahçe; Spor kültürünü geliştirme ve farkındalık ödülü: Zayn Sofuoğlu; Yılın en iyi spor projesi: Dünya Motokros Şampiyonası; Olimpik branşla katkı ödülü: İBB Spor Kulübü; Türk sporuna destek ödülü: Halkbank; Spora ve sporcuya destek veren yönetici ödülü: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler; Yılın en özel sporcusu ödülü: paralimpik yüzücü Yusuf Efe Gündüz.

Jüri özel ödülleri ve spor basını

Jüri Özel Ödülleri: Milli yüzücü Kuzey Tunçelli; Milli yüzücü Adasu Ramazanoğlu; Milli tekvandocu Emine Göğebakan; Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar; Göztepe Kulübü yelken sporcusu Artun Şenol; Profesyonel Futbolcular Derneği Genel Başkanı Saffet Akyüz; Fit Talks; Marmara Ereğli Belediyesi; Yılın iyilik kahramanı ŞAKRAK; Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız; WBC Türkiye kurucusu Serdar Avcı; Abhazya Devleti’nden İnal Gadeliya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) spor insanı Dursun Koç; KKTC Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu; Bulgar milli atlet Siyana Boneva; Adige Cumhuriyeti’nden Kim Sahashak; Özbekistanlı spor adamı Hasan Hayrulevich; İtalyan basketbolcu Marco Mulas.

Spor basını ödülleri: Yılın spor kanalı: TRT Spor Yıldız; Yılın tartışma programı: Teknik Analiz - TRT Spor; Yılın spor programı: Bakış açısı - HT Spor; Yılın çıkış yapan spor programı: Now Tv-Ersin Düzen; Yılın en başarılı futbol yorumcusu: TRT Spor-Barış Yurduseven; Yılın en iyi kadın sunucusu: A Spor- Ceyda Dönmez Baloğlu; Yılın en iyi erkek sunucusu: BeİN Sports- Gürler Akgün; Yılın spor magazin programı: 90"lar Kulübü D-Smart Spor; Yılın spor gazetecisi: Posta Gazetesi-Volkan Dedeoğlu; Yılın spor sayfası: Hürriyet-Adil Demirçubuk; Yılın röportajı: Sözcü-Mesut Yıldırım; Yılın en başarılı muhabirleri: DHA - Doğukan Demirkırdı, İHA - Mehmet Ekrem Ceylan, AA-Emre Doğan, HT Spor - Esra Köse, Ekol Spor - Rezzan Yetiş Yönetci, DHA - Beyza Betül Cihan; Yılın en başarılı erkek dijital içerik muhabiri: Fanatik.com.tr-Emre Günayı; Yılın en başarılı kadın dijital içerik muhabiri: Spor Arena-Selen Cansu Aksoy; Spora destek veren haber kanalı: NTV-Şansın Tokyay; Spora destek veren haber kanalı: TGRT Haber-Doğan Öncel.

Etkinlik, sporun tüm paydaşlarını bir araya getirirken İhlas Medya'nın iki ödülle öne çıkması törene dair en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

İHLAS HABER AJANSI SPOR MUHABİRİ MEHMET EKREM CEYLAN, ‘YILIN EN BAŞARILI MUHABİRİ’ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.