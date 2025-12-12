Akhisar Altyapısı Milli Takım Kapısında: 7 Genç Voleybolcu TVF Seçmelerinde

Akhisar altyapısı Milli Takım kapısında

Akhisar Gençlik Spor Kulübü'nün 7 genç voleybolcusu, 10 Aralık'ta Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takım altyapı seçmelerinde Akhisar'ı temsil ederek kentin voleyboldaki yükselişini gözler önüne serdi.

Kulüp bünyesinden seçmelere katılan sporcular arasında Ece Değirmenci, Öykü Bilge Altınöz, Zeynep Işıl Devrim Şen, Nehir Yaltay, Sare Ünkazanan, Elif Betül Öngün ve Zeynep Karakülah yer aldı. Disiplinli antrenman programlarının meyveleri, bu platformlarda ortaya konuyor.

Antrenörlerden değerlendirme

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Rıdvan Hacıoğlu, seçmeler sonrası yaptığı açıklamada kulübün temel misyonunun yetiştiricilik olduğunu vurguladı ve Türk voleyboluna kalıcı, profesyonel sporcular kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hacıoğlu, Antrenör Kübra Yanıkçam ile birlikte haftanın 6-7 günü, hafta sonları ise çift antrenmanla yoğun bir çalışma temposu sürdüklerini ifade etti. Geçen yıl altyapıdan 1 kız ve 1 erkek sporcunun Milli Takım kampına gönderildiğini hatırlattı.

Kulübün altyapı başarıları arasında 5 kupa, 3 il birinciliği, 2 bölge şampiyonluğu, Türkiye dördüncülüğü ve namağlup Türkiye şampiyonluğu gibi dereceler bulunuyor; Hacıoğlu bu sonuçları uygulanan doğru antrenman metotlarının ürünü olarak nitelendirdi.

Hedefler ve çağrı

Hacıoğlu, Akhisar'ı bir voleybol merkezi haline getirmeyi ve profesyonel liglere ile Milli Takımlara daha fazla sporcu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, voleybola uygun fiziksel özelliklere sahip ve çalışmaya istekli tüm gençleri antrenmanlara davet etti.

Akhisar Gençlik Spor Kulübü, altyapıya verdiği önem ve vizyoner yaklaşımıyla Ege Bölgesinin önde gelen yetiştirici kulüpleri arasına girme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

