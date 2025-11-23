Alanyaspor 1-0 Kasımpaşa — Hwang ile İlk Yarı Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Alanyaspor, Hwang'ın 45+2'deki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:12
Alanyaspor 1-0 Kasımpaşa (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakika: Sağ kanattan Cafu’nun ara pasında ceza sahası içinde Gueye’nin şutunda kaleci Ertuğrul topa iki hamlede sahip oldu.

32. dakika: Sağ kanattan Ben Ouanes’in ortasında ceza sahası içinde Gueye’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

45+2. dakika: Hadergjonaj’ın ceza sahasına doğru kullandığı taçta Hwang, topu ağlara gönderdi. 1-0

Maç bilgileri

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Alp

Kadrolar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hwang, Hagi, Meschack

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Efecan Karaca, Mounie, Güven Yalçın, Janvier, Baran Boğultay, Fatih Aksoy, Ogundu, İbrahim Kaya

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Emre Taşdemir (Frimpong dk. 20), Ben Ouanes, Baldursson, Cafu, Fall, Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Espinoza, Kubilay Kanatsızbaş, Diabate, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arvaladze

Gol: Hwang (dk. 45+2) (Alanyaspor)

