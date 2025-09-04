Alanyaspor, 13 Eylül'deki Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Antrenman detayları
Kulübün yaptığı açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonlarına odaklandı.
Antrenman, sahada düzenlenen üçlü turnuva maçıyla tamamlandı.
Alanyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.