Alanyaspor, 13 Eylül'deki Konyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, 13 Eylül Cumartesi TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:56
Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenman detayları

Kulübün yaptığı açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonlarına odaklandı.

Antrenman, sahada düzenlenen üçlü turnuva maçıyla tamamlandı.

Alanyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

