Alanyaspor, 17 Eylül'deki Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenman Detayları
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alan oyunları ile tamamlandı. Kulüp, takımın hazırlıklarına yarın devam edeceğini duyurdu.
