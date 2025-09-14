Alanyaspor, 17 Eylül'deki Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de 17 Eylül Çarşamba'daki Fenerbahçe erteleme maçının hazırlıklarına Joao Pereira yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 22:22
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 17 Eylül Çarşamba günü oynayacağı 1. haftadan erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antrenman Detayları

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma çalışmasıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alan oyunları ile tamamlandı. Kulüp, takımın hazırlıklarına yarın devam edeceğini duyurdu.

