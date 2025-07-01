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Alanyaspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla adım attı. Teknik direktör Joao Pereira eşliğinde idman yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 22:11
Alanyaspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor 2025-2026 Sezonuna Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına resmi antrenmanla start verdi. Kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon çalışmalarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, idmanlarını pas çalışmasıyla sonlandırdı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği başka bir antrenmanla devam edecek.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde...

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde...

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

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