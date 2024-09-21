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Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:09
Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidiyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için son hazırlıklarını tamamladı.

İdman Detayları

Kulüpten alınan bilgilere göre, hazırlıklar Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Dar alan içinde yapılan top kapma organizasyonlarının ardından, antrenman koşu ile noktalandı. Takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlendi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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