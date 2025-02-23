Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Sami Uğurlu, Alanyaspor'un 3-2'lik Adana Demirspor galibiyetini değerlendirirken, takımların üst seviyede mücadele ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:33
Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Galibiyet Alanyaspor'u Sevindirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-0'dan maçı çevirmenin kendileri için sevindirici olduğunu ifade etti.

Uğurlu: "İkinci Yarıda Daha İyi Performans Gördük"

Uğurlu, maçın başlangıcındaki düşük tempoyu kabul ederek, "İkinci yarıda çeşitli değişikliklerle üç santrfor gibi oynamaya çalıştık. Risk almalıydık ve bunu başardık. Kenarları daha iyi kullandık ve pozisyon bulmayı başardık." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'un Mücadelesi Büyüleyici

Adana Demirspor'un başarı ve mücadele ruhuyla oynamaya devam ettiğini vurgulayan Uğurlu, "Adana Demirspor, ligin alt sıralarında olmasına rağmen zor bir takım. Antalyaspor ve Kasımpaşa gibi birçok takımdan puan aldılar. Bu maçın zorlu geçeceğini tahmin etmiştik." ifadelerini kullandı.

Öğrenilecek Dersler Var

Uğurlu, oyundan ders çıkarmaları gerektiğini dile getirirken, temposuz oynadıklarında sıradanlaştıklarını belirtti. "Daha fazla tempo ve koşu ihtiyacımız var. Bunu başaramadığımızda hedeflediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Ancak 2-0'dan dönüş yapıp üç puan almak sevindirici, Adana Demirspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

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