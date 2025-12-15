Gaziantep FK'da Burak Yılmaz İstifa Etti — 14 Maçta 23 Puan

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de dün oynanan ve 1-0 mağlup bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Burak Yılmaz, bugün istifa etti.

Kulüp açıklaması

"Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Performans

Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

