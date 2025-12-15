DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz İstifa Etti — 14 Maçta 23 Puan

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti; 14 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 23 puan toplamıştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:12
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz İstifa Etti — 14 Maçta 23 Puan

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de dün oynanan ve 1-0 mağlup bitirilen Göztepe maçının ardından iki maç sonra görevini bırakacağını açıklayan Burak Yılmaz, bugün istifa etti.

Kulüp açıklaması

"Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Performans

Gaziantep ekibinin başında 14 maça çıkan Burak Yılmaz, sahadan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılarak 23 puan toplamıştı.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR BURAK YILMAZ’IN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor 1-0 Sakaryaspor: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
2
Beşiktaş Fibabanka, Semt77 Yalovaspor'u 103-82 Mağlup Etti
3
Kartepe'de Çocuklara Ücretsiz Spor Eğitimi Devam Ediyor
4
Malatya Yeşilyurtspor - Cinegold Ağrı 1970 | Nesine 3. Lig 14. Hafta
5
74 Yaşındaki Ordulu Tekvandocu Avrupa'da Bronz Madalya Kazandı
6
Taner Fikret Saral’dan Beşiktaş’a Sert Açıklama
7
Siverek Kadınspor, Erzincan Gençler Gücü'nü 10-0 Yendi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri