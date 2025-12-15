DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Kayserispor Süper Lig'de 3 Maçtır Yenilmiyor

Kayserispor Süper Lig'de son üç maçta yenilgi almadı; Rizespor 1-0, Eyüpspor 1-1, Alanyaspor 0-0 ve 5 puan elde etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:19
Kayserispor Süper Lig'de 3 Maçtır Yenilmiyor

Kayserispor Süper Lig'de 3 Maçtır Yenilmiyor

Toparlanma sinyalleri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son üç maçta mağlup olmadı ve ekip içinde toparlanma sinyalleri gözlendi.

Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonraki maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında ise 0-0 skorla sahadan ayrıldı.

Bu üç maçtan toplam 5 puan çıkaran Kayserispor, ligdeki ivmesini artırmayı hedefliyor.

Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, LİGDE OYNADIĞI SON 3 MAÇTA MAĞLUP OLMADI.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, LİGDE OYNADIĞI SON 3 MAÇTA MAĞLUP OLMADI.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-0 Kocaelispor — İlk Yarı
2
Malatya İş İnsanları Platformu'ndan Yeşilyurtspor’a Ortak Akıl Çağrısı
3
Malatya'dan 2 Antrenör Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Görev Aldı
4
Kayserispor Süper Lig'de 3 Maçtır Yenilmiyor
5
Hakkari Kadın Judo Takımı Türkiye Üçüncüsü — 9. Uluslararası Madenci Kupası
6
Ernest Muçi, Trabzonspor'da Seriyi Sürdürdü: Süper Lig'de 4 Maçta 6 Gol
7
Söğütspor Evinde Lider Eşme Belediyespor’u 1-0 Mağlup Etti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri