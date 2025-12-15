Kayserispor Süper Lig'de 3 Maçtır Yenilmiyor
Toparlanma sinyalleri
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde oynadığı son üç maçta mağlup olmadı ve ekip içinde toparlanma sinyalleri gözlendi.
Deplasmanda Rizespor'u 1-0 yenen Kayserispor, sonraki maçında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında ise 0-0 skorla sahadan ayrıldı.
Bu üç maçtan toplam 5 puan çıkaran Kayserispor, ligdeki ivmesini artırmayı hedefliyor.
Kayserispor, ligin 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.
