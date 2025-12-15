DOLAR
Malatya'dan 2 Antrenör Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Görev Aldı

Taekwondo Ümit Milli Takımı, Kosova'daki Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda Genel, Kadın ve Erkek takımlarıyla şampiyon oldu; Malatyalı 2 antrenör görev aldı, toplam 15 madalya.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:41
Malatya'dan 2 Antrenör Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Görev Aldı

Taekwondo Ümit Milli Takımı Kosova'da Zirveye Çıktı

Taekwondo Ümit Milli Takımı, Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Genel Klasman, Kadın Takımı ve Erkek Takımı kategorilerinde Avrupa şampiyonu oldu.

Malatyalı Antrenörler Görevde

Milli takım antrenörleri olarak Malatyalı Enes Murat Biri ve Osman Merde görev aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Malatyalı Engin Sarıkaya, Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'nun direktifleriyle Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Madalyalar ve Performans

Milli sporcular organizasyonu 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı.

