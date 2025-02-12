Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hakem ve Yapı Açıklamalarına Sert Tepki

Çavuşoğlu'ndan Hakem Hatalarına Dikkat Çekme

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son günlerde sıkça dile getirilen hakem hataları ve 'yapı' söylemlerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çavuşoğlu, 'Yapı var diyorsunuz, yapının arkasında isim söylemiyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz?' diyerek eleştirileri gündeme getirdi.

Türk Futbolunun Durumu İçler Acısı

Çavuşoğlu, Türk futbolunun son yıllardaki durumunun 'içler acısı' olduğunu belirterek, en büyük hatanın kulüp yöneticilerinde olduğunu ifade etti. Hakem hatalarının futbolda her zaman olacağını kabul eden Çavuşoğlu, 'Futbol olduğu sürece hakem hataları olmaya devam edecek' dedi.

Hakemlere Uygulanan Baskı Sorunu

Ulusal ve uluslararası arenada hakem hatalarının her kulüp için geçerli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, hakemlerin üzerindeki baskının onları etkilediğine dikkat çekti. 'Hakemleri kazanmalıyız. Her hatalı maç yöneten hakeme düdük astırırsak, bu olmaz' ifadesini kullandı.

Yapı Sorgulaması

Çavuşoğlu ayrıca, kulüp başkanlarının ve yöneticilerin sürekli yapıdan bahsetmelerine dikkat çekerek, 'Yapının içerisinde kimler var? Bunu konuşun' dedi. Yapının ardındaki isimlerin açıklanmasını isteyen başkan, bu konudaki belirsizliğin sorun yarattığını da sözlerine ekledi.

Türk Futbolunun Geleceği İçin Birliktelik Çağrısı

Yönetimsel olarak yapılan saldırıları ve hakaretleri eleştiren Çavuşoğlu, herkesin Türk futbolu için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Genç hakemlerin gelişimine destek vereceklerini, ancak hakemlerin de büyük takım fark etmeksizin cesur olmaları gerektiğini kaydetti.

Sonuç olarak, Çavuşoğlu; 'Türk futbolunu yönetmek için 85 milyonluk bir nüfusun içerisinde yetenekli hakemlerin çıkartılabileceğini' dile getirerek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.