Alanyaspor, Bera Çeken'i Kadrosuna Kattı

Alanyaspor'dan Yeni Transfer

Corendon Alanyaspor, genç oyuncu Bera Çeken ile önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Bera Çeken Kimdir?

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bera Çeken, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen'da forma giyiyordu. Alanyaspor, genç yeteneği kadrosuna katarak geleceğe yönelik bir yatırım yapmış oldu.

Sözleşme Detayları

Kulübün resmi açıklamasında, "Son olarak Sandhausen takımında forma giyen kanat oyuncusu Bera Çeken ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Bera!" denildi.

Alanyaspor, genç ve dinamik bir takım oluşturma hedefi doğrultusunda transfer yapmaya devam ediyor. Bera Çeken, bu stratejinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Corendon Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen formasını giyen Bera Çeken ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.