Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Alanyaspor, Bera Çeken'i Kadrosuna Kattı

Corendon Alanyaspor, Almanya 3. Lig'den genç yetenek Bera Çeken ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 21:51
Alanyaspor, Bera Çeken'i Kadrosuna Kattı

Alanyaspor'dan Yeni Transfer

Corendon Alanyaspor, genç oyuncu Bera Çeken ile önemli bir transfer gerçekleştirdi.

Bera Çeken Kimdir?

18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bera Çeken, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen'da forma giyiyordu. Alanyaspor, genç yeteneği kadrosuna katarak geleceğe yönelik bir yatırım yapmış oldu.

Sözleşme Detayları

Kulübün resmi açıklamasında, "Son olarak Sandhausen takımında forma giyen kanat oyuncusu Bera Çeken ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Bera!" denildi.

Alanyaspor'un Genç Yetenek Arayışı

Alanyaspor, genç ve dinamik bir takım oluşturma hedefi doğrultusunda transfer yapmaya devam ediyor. Bera Çeken, bu stratejinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Corendon Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen formasını giyen Bera Çeken ile 5...

Corendon Alanyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Sandhausen formasını giyen Bera Çeken ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak