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Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:12
Alanyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Alanyaspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Alanyaspor hazırlıklarına hızla başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, yenileme ve toparlanma çalışmaları yaptı.

İdmanın sonunda futbolcular toplu halde koşuyla antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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