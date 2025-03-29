Alanyaspor Bodrum FK ile Maç Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Alanyaspor, Bodrum Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve Taktik Çalışmalarıyla Dolu Bir Antrenman

Dün Onvo Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve taktik çalışmalarının ardından antrenmanı koşu ve dar alan oyunuyla tamamladı.