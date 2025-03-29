DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.121.241,71 0,16%

Alanyaspor Bodrum FK ile Maç Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, 6 Nisan'da Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 20:40
Alanyaspor Bodrum FK ile Maç Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Alanyaspor, Bodrum Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve Taktik Çalışmalarıyla Dolu Bir Antrenman

Dün Onvo Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan futbolcular, yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve taktik çalışmalarının ardından antrenmanı koşu ve dar alan oyunuyla tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid, Leganes'i 3-2 Yenerken Arda Güler'in Penaltısı Tartışmalara Neden Oldu
2
Galatasaray Başkan Vekili Hatipoğlu'ndan Beşiktaş Maçı Sonrası Sert Açıklamalar
3
Sabalenka, Miami Açık'ta Şampiyonluğu Elde Etti!
4
Romanya'da Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Sona Erdi
5
Geleneksel Sporlar Camiası İftarda Buluştu ve Umut Dağıttı
6
Oxlade-Chamberlain: 'Büyük maçlarda etkili oynadık'
7
Anadolu Efes, Baskonia’yı Farkla Geçti: 92-76

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!