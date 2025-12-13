Fikret Orman: Başarı tesadüf değildir — ANTGİAD'da Beşiktaş reçetesi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) aralık ayı genişletilmiş üye toplantısını bir otelde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantının onur konuğu, geçmiş dönem Beşiktaş başkanlarından iş ve spor insanı Fikret Orman oldu.

Açılış ve dernek mesajları

ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş açılış konuşmasında girişimcilik, eğitim, kadın liderliği ve genç istihdamı projelerini detaylandırdı ve derneğin sosyal sorumluluk faaliyetlerini temel bir değer olarak vurguladı.

Yavaş, son dönemde gündemde olan yasa dışı bahis ve şike tartışmalarına dikkat çekerek "Temiz toplum, temiz iş dünyası ve temiz spor" başlıklarına vurgu yaptı. Konuşmasında, "Alın teri kutsaldır. Emek kutsaldır. Rekabet sahada olmalıdır. Şeffaflık ve adalet hem iş dünyasının hem sporun temel taşıdır. Diliyoruz ki spor camiası arınmış ve hak edenin kazandığı adil bir iklime kavuşsun" ifadelerini kullandı.

Orman'la söyleşi

Açılışın ardından sahneye davet edilen Fikret Orman, Ercan Yavaş’ın yönelttiği soruları büyük bir açıklık ve samimiyetle yanıtladı. Sorular; Beşiktaş’ın yeniden yapılanmasından modern spor ekonomisine, teknik direktör seçimlerinden transfer stratejilerine ve şampiyonlukların arka planındaki yönetim aklına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

"Başkanlığa aday olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusuna Orman, Beşiktaş’ın zorlu bir dönemden geçtiğini ve sorumluluktan kaçamayacağını hissettiği için aday olduğunu söyledi. "Beşiktaş büyük bir kulüptü ama ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içindeydi. Bu tabloyu değiştirmek için hem finansal hem de yapısal dönüşüm gerekiyordu."

Şampiyonlukların arkasındaki strateji

Yavaş’ın, "Arka arkaya gelen şampiyonlukların ve Avrupa başarılarının görünmeyen stratejisi neydi?" sorusuna Orman net bir cevap verdi: "Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurmak, doğru hocayı seçmek, doğru finansal modeli uygulamak ve camiayı tek yürek yapmak zorundasınız. Biz o dönemde tüm bu unsurları aynı anda doğru yönetmeyi başardık." Orman ayrıca genç yeteneklere verilen önemi ve sportif başarı ile ekonomik disiplinin birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Finans yönetimi, borç yapısı ve krizlerle mücadele

Orman, spor kulüplerinde borcu artıran faktörleri sıralarken kur riskleri, futbol ekonomisindeki aşırı enflasyon, yüksek oyuncu maliyetleri ve Avrupa’daki rekabet seviyesini ön plana çıkardı.

Sorumluluğu ağır, gururu büyüktür

Yavaş’ın, "Beşiktaş camiasında Süleyman Seba’dan sonra en iz bırakan başkanlardan biri olarak anılmak size ne hissettiriyor?" sorusuna Orman duygusal bir karşılık verdi: "Süleyman Seba ile aynı cümlede anılmak büyük bir gururdur ama aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumluluk yükler. Ben Beşiktaş’ta kalıcı değerler bırakmak için çalıştım."

İş dünyası ve yatırım felsefesi

İnşaat ve turizm yatırımlarında en önemli göstergelerin lokasyon, finansman modeli ve talep projeksiyonu olduğunu belirten Orman, "Bir projeye başlarken ilk baktığım şey nakit akışının sürdürülebilir olup olmadığıdır" dedi. ANTGİAD üyelerinin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Orman, genç girişimcilere yönelik mesajında ise "Ölçmeden büyümeye kalkmayın. Önceden ölçtüğünüz rakamlar sizi her zaman korur" ifadelerini kullandı.

Kapanış

Etkinlik sonunda Ercan Yavaş, ANTGİAD’ın yalnızca bir dernek olmadığını, şehrin geleceğine yön veren güçlü bir vizyon örgütü olduğunu vurgulayarak toplantıyı şu sözlerle sonlandırdı: "ANTGİAD’ın enerjisini siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Bu ailenin her ferdi, Antalya’nın ve Türkiye’nin yarınlarına imza atmaktan gurur duyuyor".

