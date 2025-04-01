Alanyaspor'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Alanyaspor'da Bayram Coşkusu

Alanyaspor Kulübü, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma programı düzenledi. Etkinlik, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Dilekler

Programa; TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını dileyerek, ligde kalan maçlar için takıma başarılar temenni etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayarak, takımın geçirdiği zorlu dönemlere dikkat çekti.

Umudun Mesajları

Çavuşoğlu, "Şanssızlıklar olabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin gayretiyle şans da bizim yanımızda olur ve ligi istediğimiz yerde bitiririz," dedi. Teknik direktör Joao Pereira, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un hedeflerine ulaşması için verdikleri çabayı vurguladı.

Kaptandan Açıklamalar

Takım kaptanı Efecan Karaca, Alanyaspor'un karakterli ve çalışkan bir takım olduğunu belirtti. Yeni hocanın gelişiyle oyun anlayışlarının geliştiğini ifade eden Karaca, "Kalan maçlarda yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Daha önce de zor günlerden geçtik, ama her zaman ayağa kalkmasını bildik. Bodrum maçı ile birlikte inşallah yükselişimiz başlayacaktır. Alanyaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız," şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların bir araya geldiği hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.