DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Alanyaspor'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Alanyaspor Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:08
Alanyaspor'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Alanyaspor'da Bayram Coşkusu

Alanyaspor Kulübü, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir bayramlaşma programı düzenledi. Etkinlik, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Dilekler

Programa; TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını dileyerek, ligde kalan maçlar için takıma başarılar temenni etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ise teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayarak, takımın geçirdiği zorlu dönemlere dikkat çekti.

Umudun Mesajları

Çavuşoğlu, "Şanssızlıklar olabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin gayretiyle şans da bizim yanımızda olur ve ligi istediğimiz yerde bitiririz," dedi. Teknik direktör Joao Pereira, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un hedeflerine ulaşması için verdikleri çabayı vurguladı.

Kaptandan Açıklamalar

Takım kaptanı Efecan Karaca, Alanyaspor'un karakterli ve çalışkan bir takım olduğunu belirtti. Yeni hocanın gelişiyle oyun anlayışlarının geliştiğini ifade eden Karaca, "Kalan maçlarda yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Daha önce de zor günlerden geçtik, ama her zaman ayağa kalkmasını bildik. Bodrum maçı ile birlikte inşallah yükselişimiz başlayacaktır. Alanyaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız," şeklinde konuştu.

Etkinlik, katılımcıların bir araya geldiği hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz...

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz...

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 29. Hafta Maçları Başlıyor: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Yarın
2
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
3
Samsunspor'dan Devlet Himayesindeki Çocuklara Özel Gün
4
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi
5
Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42
7
MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor Maçına Hazır

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!