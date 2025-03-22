Alanyaspor'da Joao Pereira Dönemi Başlıyor

Alanyaspor'da Joao Pereira Dönemi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Joao Pereira'yı atadı. Pereira, Sami Uğurlu'dan devraldığı bu görev için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Hoca, Yeni Enerji

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Pereira'nın, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir isim olduğunu vurgulayarak, "Hocamız hoş geldiniz," dedi. Çavuşoğlu, Pereira'nın takıma enerji katacağına inandığını ve anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Joao Pereira'nın Açıklamaları

41 yaşındaki teknik direktör Joao Pereira, Türkiye'ye döndüğü için duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası,” diyen Pereira, “Burada büyük projelerle geldim. Ekibimle hedeflerimize ulaşmayı bekliyorum,” ifadelerini kullandı.

Hırslı ve Enerjik Bir Takım

Pereira, karakteri olan bir takım yaratmayı hedeflediğini belirterek, “Hırslı bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu saha içerisinde göstermek için çok çalışacağız,” dedi. Ayrıca, Alanyaspor'daki oyuncuların çoğunu tanıdığını ve Türkiye ligini takip ettiğini söyleyerek, “İyi sonuçlar aldıkça takım daha çok öz güven kazanacaktır,” açıklamasında bulundu.