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Alanyaspor'da Yeni Dönem: Sami Uğurlu Teknik Direktör Oldu

Alanyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Sami Uğurlu'yu getirdi. Uğurlu, kulübün yapısının kendisine uygun olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:33
Alanyaspor'da Yeni Dönem: Sami Uğurlu Teknik Direktör Oldu

Alanyaspor'da Teknik Direktör Değişimi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, uzun süreli bir arayışın ardından teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu atadı.

Törenle İmzalandı

Turuncu-yeşilli kulüp, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Uğurlu ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan Teşekkür

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen hafta Bodrumspor maçının ardından istifa eden teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Uğurlu'yu takımın yeni teknik direktörü olarak atamanın hayırlı olmasını diledi.

Sami Uğurlu’nun Görüşleri

Yeni teknik direktör Sami Uğurlu, Alanyaspor'un Süper Lig'de gösterdiği performansın, kulüp yapısının sağlam olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. "Alanyaspor'un, sadece oyuncu performanslarıyla değil, teknik direktörlerinin performanslarıyla da farklı bir yerde durduğunu düşünüyorum," diyen Uğurlu, daha önceki başarıların üzerini örtecek hedeflere ulaşmak için Alanyaspor'u doğru bir tercih olarak değerlendirdi.

Çalışmaya Hazır

Uğurlu, Alanya'da olmaktan memnun olduğunu ve kulüp için önemli işler yapmak adına ekibiyle yoğun çalışmalar yapacaklarının altını çizdi. Başkan Hasan Çavuşoğlu'na ve Turgay Ciner ile Kasımpaşa Kulübü'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Uğurlu, başarı için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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