Corendon Alanyaspor, Eyüpspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı kritik karşılaşma için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman gerçekleştirerek form tutmaya çalıştılar.

Antrenman, ısınma çalışmasıyla başlayarak, ardından top kapma ve dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti. Takım, bu yoğun çalışmanın ardından maça en iyi şekilde hazırlanmak için son hazırlıklarını gerçekleştirmiş oldu.

Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Taraftarlarıyla buluşacak olan Alanyaspor'un bu maçtan galip gelmesi bekleniyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.