Alanyaspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Corendon Alanyaspor, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de görev alan futbolcular, yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.