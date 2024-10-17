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Alanyaspor Hedefini Süper Lig'de Kalmak Olarak Belirledi

Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de kalma hedeflerini ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:06
Alanyaspor Hedefini Süper Lig'de Kalmak Olarak Belirledi

Alanyaspor'da Süper Lig Hedefi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının Süper Lig'de kalmak için mücadele edeceğini belirtti. Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Tekke, "Genel olarak Alanyaspor'un durumu gayet iyi. Şu an tek problemimiz devre arasına kadar sakatlıklar ve cezalı oyuncular riski. Özellikle bazı mevkilerde sakatlık yaşanırsa ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz." dedi.

Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Tekke, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ettiklerini ifade etti. "Oyuncularla çok iyi çalışıyoruz. 4 milli oyuncumuz var, gençlerle birlikte toplamda 6 oyuncumuz eksik. Ancak burada kalan oyuncularımız için yoğun ve verimli bir dönem geçiyor. Moraller gayet yerinde ve antrenmanlarımız oldukça iyi geçiyor." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Maçların Önemi

Tekke, önlerinde oynayacakları üç maçın büyük önem taşıdığını vurguladı. "İlk maçımız Kasımpaşa'ya karşı. Zor bir mücadele olacak. Kasımpaşa, geçiş hücumlarını iyi yapan bir takım. Ancak biz de planlarımızla hazırız. Her şey istediğimiz gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.

İlk 8 Maçın Değerlendirilmesi

Sekiz maçlık periyodu değerlendiren Tekke, berabere kaldıkları Göztepe ve Eyüpspor maçlarının en iyi oyunları arasında olduğunu belirtti. "Kadromuz belli, oyuncularımızın durumu net. Beklentilerin üstünde bir performans gösteriyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı kaybettik ama bu takımlardan ikisine karşı puan alma şansımız vardı." dedi.

Oyun Tarzı ve Hedefler

Alanyaspor'un oyun tarzının ilgi çekici olduğunu, ancak daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Tekke, en önemli hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi. Güney Koreli oyuncu Hwang'ın sakatlık durumu hakkında ise, "Hwang yarın bize katılacak. Ancak maç kondisyonunu henüz bilmiyoruz. İlk bölümlerde yer almayabilir." açıklamasında bulundu.

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