Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklara Başladı

Alanyaspor, Kayserispor ile Deplasmanda Buluşacak

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapıldı.

İdman Detayları

Matçta ilk 11'de yer alan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Fethiyespor ile oynanan maçta alınan sonuç sonrası salonda çalışmakta. Diğer futbolcular ise pas ve taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirerek günlük rutinlerini tamamladılar.

Alanyaspor'un Kayserispor maçı öncesi hazırlık süreci böylece başlamış oldu ve takım, galibiyet için iddialı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.