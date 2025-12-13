Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te Sona Erdi — Ankara ASKİ Üç Stilde Şampiyon

Türkiye Güreş Şampiyonası Gaziantep'te Sona Erdi

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, 907 sporcunun katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Güreş Federasyonu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcular mindere çıktı.

Genel Sonuçlar ve Takımlar

Serbest, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporcular belirlendi. Ankara ASKİ, serbest, grekoromen ve kadınlarda takım sıralamasında öne çıkarak üç stilde de şampiyonluğu elde etti.

Serbest Stil Madalya Kazananlar

57 kiloda Yusuf Demir, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Abdullah Toprak, 74 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Emirhan Kılıç ve 125 kiloda Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

Grekoromen Stil Madalya Kazananlar

55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Doğan Kaya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ ve 130 kiloda Fatih Bozkurt birinciliği elde etti.

Kadınlar Kategorisi Madalya Kazananlar

50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Derya Nur Karaduman ve 76 kiloda Elmira Yasin kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Takım sıralamasında Ankara ASKİ, serbest stilde 165, kadınlarda 160 ve grekoromen stilde 179 puan toplayarak üç stilde de şampiyonayı lider tamamladı.

