Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig 16. hafta hakem atamaları

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bugün oynanacak mücadelede Galatasaray, saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak.

Müsabakada başhakem olarak Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olarak açıklandı.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a VAR desteğinde AVAR Suat Güz eşlik edecek.

