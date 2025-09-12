Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmandan Notlar
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Konya Cumhuriyet Futbol Sahası'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
