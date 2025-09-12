Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına hazır; antrenman Joao Pereira yönetiminde taktik çalışmayla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:56
Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır

Alanyaspor Konyaspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenmandan Notlar

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Konya Cumhuriyet Futbol Sahası'nda teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Güven Yalçın(önde) da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda...

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'da Eylül Divan Kurulu: Özbek'ten Tüzük ve Futbol Mesajı
2
Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti
3
Serge Aurier'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
4
RAMS Başakşehir Jakub Kaluzinski transferini resmen açıkladı
5
TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Başladı
6
Sivasspor, Sarıyer maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
7
Almanya 98-86 Finlandiya: EuroBasket 2025'te Finalde

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak