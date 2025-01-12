Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü Son Dakikada Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonunda Amed'in teknik direktörü Servet Çetin, son dakikada gelen golün kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu puana ihtiyacımız vardı" dedi.

Servet Çetin'den Maç Yorumları

Çetin, düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı ve taraftarın beklentilerine de dikkat çekti. Oyuncularını tebrik eden Çetin, "Geldiğimden beri oynadığımız maçlar içerisinde gerçekten berabere bitseydi en üzüleceğim maç bu olacaktı. Rakibin sadece duran toplarda pozisyon bulabileceğini söyledik arkadaşlarımıza ve nitekim duran toptan iki pozisyonları oluştu" ifadelerini kullandı.

Amed'in maç boyunca topa sahip olma konusunda başarılı olduğunu belirten Çetin, gelen golün tüm çabalarının ödülü olduğunu ifade etti.

MKE Ankaragücü'nden Tepkiler

Amed Sportif Faaliyetler'in galibiyetinin ardından MKE Ankaragücü teknik direktörü Kemal Özdeş ise son dakikada kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Özdeş, maçın ilk ve ikinci yarısında farklı oyun sergilendiğini belirterek, "Sahanın içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları da kazanmak için hem savunma hem hücum yapmak zorunda kaldılar" dedi.

MKE Ankaragücü’nün, ilk yarıda yoğun bir baskı altında kaldığını ifade eden Özdeş, "Kazandığımız toplarla onların boşluklarını değerlendirecekken bunu yapamadık. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirmişken net pozisyonlar bulamadık, buna rağmen son dakika golüyle kaybetmek beni üzüyor" şeklinde konuştu.