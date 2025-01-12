Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü Son Dakikada Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü karşısında son dakikada bulduğu golle 1-0 galip geldi. Teknik direktörler maçın değerlendirmesini yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:41
Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü Son Dakikada Mağlup Etti

Amed Sportif Faaliyetler - MKE Ankaragücü Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonunda Amed'in teknik direktörü Servet Çetin, son dakikada gelen golün kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu puana ihtiyacımız vardı" dedi.

Servet Çetin'den Maç Yorumları

Çetin, düzenlediği basın toplantısında karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı ve taraftarın beklentilerine de dikkat çekti. Oyuncularını tebrik eden Çetin, "Geldiğimden beri oynadığımız maçlar içerisinde gerçekten berabere bitseydi en üzüleceğim maç bu olacaktı. Rakibin sadece duran toplarda pozisyon bulabileceğini söyledik arkadaşlarımıza ve nitekim duran toptan iki pozisyonları oluştu" ifadelerini kullandı.

Amed'in maç boyunca topa sahip olma konusunda başarılı olduğunu belirten Çetin, gelen golün tüm çabalarının ödülü olduğunu ifade etti.

MKE Ankaragücü'nden Tepkiler

Amed Sportif Faaliyetler'in galibiyetinin ardından MKE Ankaragücü teknik direktörü Kemal Özdeş ise son dakikada kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Özdeş, maçın ilk ve ikinci yarısında farklı oyun sergilendiğini belirterek, "Sahanın içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. Her iki takım oyuncuları da kazanmak için hem savunma hem hücum yapmak zorunda kaldılar" dedi.

MKE Ankaragücü’nün, ilk yarıda yoğun bir baskı altında kaldığını ifade eden Özdeş, "Kazandığımız toplarla onların boşluklarını değerlendirecekken bunu yapamadık. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirmişken net pozisyonlar bulamadık, buna rağmen son dakika golüyle kaybetmek beni üzüyor" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor Trendyol 1. Lig'de Üst Sırayı Korudu
2
Gaziantep FK, İstanbulspor Maçına Hazır Olmak İçin Antrenmanlarına Başladı
3
Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır: Taktik Antrenmanlar Tamamlandı
4
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Geçti
5
Hentbol Kadınlar Süper Lig: 10. Haftada 3 Maç Oynandı
6
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Gaziantep FK 2-2 Beraberlikte Buluştu
7
Göksel Gümüşdağ: Türk Futbolu İçin Fiyasko Bir Organizasyon Var

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı