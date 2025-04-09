Alanyaspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına hızla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas ve dar alan çalışması ile tamamlandı. Akdeniz ekibi, ligin 31. haftasını bay geçecek olması sebebiyle bu maça özel bir hazırlık süreci yürütüyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı.