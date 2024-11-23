Alanyaspor, Samsunspor Maçına Hazır

Alanyaspor, Deplasmanda Samsunspor ile Karşılaşacak

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular taktik çalışmalara odaklandı.

Maç Detayları

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.