Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: '4-5 Galibiyetle Lig'de Kalabiliriz'

Corendon Alanyaspor, Hatayspor'a 1-0 yenildi. Uğurlu, 13 maçta 4-5 galibiyetle ligde kalacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:46
Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: '4-5 Galibiyetle Lig'de Kalabiliriz'

Corendon Alanyaspor'un Kayıpları ve Gelecek Hedefleri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Corendon Alanyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sami Uğurlu, takımının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Analizi ve Beklentiler

Uğurlu, Hatayspor'un güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti ve maçta yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini vurguladı. "Düşme hattından yukarı çıkabilmek için buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Maalesef yediğimiz 1 golle mağlup olduk," diyerek gözlemlerini paylaştı.

Takımın, her hafta yaşadığı kart cezaları nedeniyle 2-3 eksikle sahaya çıktığının altını çizen Uğurlu, "Daha 13 maçımız var. Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Tamamen bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Taraftara Özür

Uğurlu, yenilgiden dolayı kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür dileyerek, gelecekte bu maçın telafisini yapacaklarına dair söz verdi. Takım, ligde kalma mücadelesine devam ederken, teknik ekip ve oyuncuların motivasyonu önemini koruyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

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