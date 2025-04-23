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Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, 27 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:21
Alanyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor Trabzonspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarına start verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Reeder Samsunspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular, yenileme çalışmaları yaparken; karşılaşmada süre alamayan futbolcular pas ve koşu çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Ayrıca, futbolcular antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türk Bayrağı açarak coşkuyla kutladılar.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk Bayrağı açarak kutladı.

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