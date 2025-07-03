Alanyaspor, Yeni Sezona Sağlık Kontrolüyle Başladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik ve idari kadro ile futbolcularını sağlık kontrolünden geçirdi.

Alanyaspor'dan yapılan resmi açıklamaya göre, sağlık kontrolleri Anatolia Hospital Alanya'da gerçekleştirildi. İki gün süren süreçte, kulübün teknik heyeti ve futbolcuları çeşitli branşlarda muayene oldular.

Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ve kulak-burun-boğaz bölümlerinde detaylı muayeneler yapılan futbolcular, ayrıca efor, akciğer ve kan testlerinden de geçti. Bu sağlık kontrollerinin, oyuncuların fiziksel durumunu ve genel sağlıklarını takip etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.