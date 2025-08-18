Alcaraz Cincinnati Masters'ta Şampiyon: Sinner Finalde Çekildi

Alcaraz Cincinnati Masters'ta Şampiyon

Finalde Sinner'in çekilmesi turnuva kararını belirledi

Carlos Alcaraz, ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvası Cincinnati Masters'ta tek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı. İlk sette oyunlarda 5-0 geriye düşen Sinner, rahatsızlığı nedeniyle maçı bıraktı ve İspanyol tenisçi turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kortta verdiği röportajda maçtan çekilme kararına açıklık getiren Jannik Sinner, "Denedim, yapamıyorum. Tenisseverler için çok üzgünüm. Dünden beri kendimi iyi hissetmiyordum. Maç sırasında iyileşeceğimi düşündüm, ama daha da kötüleşti." diye konuştu.

Carlos Alcaraz, 24 Ağustos Pazar günü başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a dünya 1 numarası olarak katılacak.