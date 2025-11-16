Aleyna Korkut Yarı Finalde: Czech Junior International 2025'te Erzincan'ın Gururu

Erzincanlı Aleyna Korkut, 14-16 Kasım 2025'te Çekya'da düzenlenen Czech Junior International 2025'te Tek Kızlar yarı finaline yükseldi.

Genç raket uluslararası arenada dikkat çekiyor

Aleyna Korkut, Çekya'da düzenlenen "Czech Junior International 2025" turnuvasında yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından açıklanan bilgiye göre, 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında Çekya'da gerçekleşen organizasyonda milli sporcu, Tek Kızlar kategorisinde rakiplerini eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken genç sporcu, Türkiye'yi ve Erzincan'ı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Aleyna Korkut'un yarı finaldeki mücadelesi spor camiası tarafından merakla takip ediliyor.

