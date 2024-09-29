ALG Spor, Hakkarigücü'nü Deplasmanda Geçti

ALG Spor'dan Deplasmanda Önemli Galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, ALG Spor, Hakkari'de Hakkarigücü Spor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.

İlk Yarıda Üstün Performans

Merzan Futbol Sahası'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip ALG Spor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç, ALG Spor'a önemli bir avantaj sağladı.

Maçın İzleyicileri

Karşılaşma, Hakkari'nin Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kulüp yöneticileri ve çok sayıda futbolsever tarafından takip edildi. İzleyici yoğunluğu, karşılaşmanın önemini bir kat daha artırdı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Hakkarigücü Spor, ALG Spor ile Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.