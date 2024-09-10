Ali Atalık Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Oldu

Ali Atalık Eczacıbaşı'nda Genel Koordinatörlük Görevine Atandı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Ali Atalık'ı yeni genel koordinatörü olarak atadığını duyurdu. Atalık, kulüp yönetiminde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunmuş bir isimdir.

Ali Atalık’ın Görev Geçmişi

Ali Atalık, kulüpteki kariyerine 2013 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştır. Son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Yeni Dönem

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonundan itibaren genel koordinatörlük görevini üstlenecek olan Atalık, kulübün stratejik planlamasına katkıda bulunmayı hedefliyor.