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Ali Atalık Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Oldu

Ali Atalık, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni genel koordinatörü olarak atanmıştır. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:28
Ali Atalık Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Koordinatörü Oldu

Ali Atalık Eczacıbaşı'nda Genel Koordinatörlük Görevine Atandı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Ali Atalık'ı yeni genel koordinatörü olarak atadığını duyurdu. Atalık, kulüp yönetiminde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunmuş bir isimdir.

Ali Atalık’ın Görev Geçmişi

Ali Atalık, kulüpteki kariyerine 2013 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştır. Son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Yeni Dönem

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonundan itibaren genel koordinatörlük görevini üstlenecek olan Atalık, kulübün stratejik planlamasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

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