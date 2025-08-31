DOLAR
Ali İhsan Batmaz, Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Başpehlivan Oldu

Antalya'da 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Ali İhsan Batmaz başpehlivanlığı kazandı; finalde Ali Gürbüz'ü yendi. Ağalık Sabri Güler'e verildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:37
Antalya'da 34'üncü Geleneksel Güreşlerde Nefes Kesen Final

Antalya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenliklerinde başpehlivanlık kupasını Ali İhsan Batmaz kaldırdı.

Korkuteli Belediyesi tarafından Yüzüncüyıl Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda pehlivanlar kıran kırana mücadele etti. Turnuva boyunca izleyiciler çekişmeli karşılaşmalara tanıklık etti.

Başpehlivanlık yarı finalinde Ali Gürbüz, İsmail Balaban'ı; Ali İhsan Batmaz ise Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup etti. Finalde Ali İhsan Batmaz, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivanlığı elde etti.

Etkinliğin ağalığını ise Sabri Güler üstlendi.

Antalya'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri'nde başpehlivanlığı Ali İhsan Batmaz kazandı.

