Ali Koç: Fenerbahçe için 2 kanat ve 1 orta saha transferi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nde yaptığı açıklamada transfer gündemini, mali durumdaki ilerlemeyi ve stadyum projelerini değerlendirdi.

Transfer çalışmaları ve hedef profiller

Koç, takımın transfer politikasının profil uyumuna dayandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Buna benzer katkı verecek, profilimize uygun oyuncular üzerinde çalışıyoruz. 2 kanat, 1 orta saha için çalışmalarımız var."

Sosyal medyada paylaşılan konuşma notlarında Ali Koç, takıma kazandırdıkları isimlerin doğru profillere sahip olduğunu ve Feyenoord maçı performansında bunun görüldüğünü vurguladı. Koç, yeni transferlerin ilerleyen maçlarda etkilerini daha da göstereceğini söyledi.

Transfer maliyetlerine dair örnek veren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela hocamızın çok istediği, olmazsa olmaz dediği, hatta 'Skriniar'ı getirin sonra diğer isimleri konuşalım' diyerek değindiği Skriniar'ı temmuz başında getirseydik 20 milyon avrodan kapı açılıyordu. Bekledik, pazarlık ettik, 6 milyon avroya kaptanımızı getirebildik. Bu durum pek çok transfer için de geçerli."

Feyenoord maçı ve tribünlerin katkısı

Başkan Koç, Feyenoord karşılaşmasında taraftarların turu getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, sarı-lacivertli tribünlerin takıma inanarak destek verdiğini ifade etti. Geriden gelinen maçta tribün desteğinin artarak devam ettiğini ve bunun sahaya yansıdığını aktardı.

Mali yapı, Bankalar Birliği ve gelir artışı

Koç, kulübün mali yapısındaki dönüm noktalarını aktardı: Göreve geldiklerinde kulübün geliri 175 milyon avro iken bu rakamın 374 milyon avro seviyesine yükseldiğini, sponsorluk sayısının ise 7'den 51'e çıktığını söyledi. Mali disiplin ve borç azaltma çalışmaları hakkında ise şunları belirtti:

"Biz, UEFA tarafından bütün liglerdeki bütün takımlar arasında iflasa en yakın kulüp olarak gösterildik. Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakmak adına büyük aşama kaydettik. Çok yakın zamanda da bu geride kalacak."

Koç ayrıca yayın gelirleri, Spor Toto gelirleri, pandemi ve kur-faiz artışlarının yarattığı zorluklara rağmen kulübün dengelerini sağlam tuttuğunu vurguladı: "Yayın gelirleri 3'te 1'e düştü... Pandemi döneminde vergilerimiz yüzde 15'ten yüzde 40'a çıktı... Biz geldiğimizde 4,35 lira olan avro şu anda 45'lere çıktı. Bütün bunlara rağmen gemi yüzdü."

Tesisleşme ve stadyum projeleri

Başkan, tesisleşme projelerinde somut adımlar atıldığını anlattı. Maltepe'deki yeni akademi inşaatının hızla ilerlediğini, Dereağzı'nın olimpik köye dönüştürülmesi için voleybol sahaları ile ilk temelin atılacağını ve havuzların yenilendiğini belirtti. Ayrıca Ataşehir ve Kayışdağı projelerini Bankalar Birliği'nden çıkışta belirleyici olarak nitelendirdi ve imzaların atılma aşamasında olduğunu kaydetti.

Stadyuma ilişkin planları da paylaşan Koç, projenin detaylarının hazırlandığını ve kapasitenin 60 bine çıkarılacağını söyledi: "Bir proje sunduk... 60 bin kapasiteye çıkaracak bütün detaylar hazırlandı, takvim belirlendi, bütçe çıktı. Bu seçim olmasaydı zaten başlamıştık ama seçimden sonra tam hız devam edecek."

Ali Koç'un açıklamaları, hem transfer hem de mali ve altyapı politikalarında Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde somut adımlar atmaya hazırlandığını gösterdi.