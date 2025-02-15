Ali Koç: 'Fenerbahçe İnandığında Hiçbir Güç Duramaz'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı

Kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe’nin tüm branşlarda başarıyla devam ettiğini belirterek, camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Alamaya Kalmış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Koç, Oğuz Çetin’e acil şifalar dileyerek başladı.

Yangın ve Vefatlar İçin Başsağlığı

Koç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi. Ayrıca şubat ayında vefat eden yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli ve efsane futbolcu Ogün Altıparmak’ı da andı.

Başarı ve Transferler Üzerine

Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin mutluluğunu dile getirerek, ayakların yere sağlam basılması gerektiğini vurguladı. Transfer döneminin başarılı geçtiğini ve taraftarları mutlu edecek takviyeler yaptıklarını belirtti. Koç, "Takımımızın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi değersizleştirildi, tenkit edildi. Ama cesurca gerçekleri söyledi" ifadelerini kullandı.

Transfer Sürecine Dair Bilgiler

Talisca transferinin geciktiğini, sebebinin Suudi Arabistan’daki yönetim değişikliği olduğunu ifade eden Koç, Milan Skriniar transferinin ise Galatasaray'ın daha yüksek bir teklif vermesi nedeniyle zorlaştığını kaydetti. Talisca’nın Galatasaray’a son dakikada katılmasına rağmen, Brezilyalı futbolcunun kendilerine verdiği sözü tuttuğunu vurguladı.

Birlik Umudu ve Eleştiriler

Koç, Fenerbahçe camiasının birlik olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirtti. "Geçmişte olduğumuz negatif ortamda başarı elde edemeyeceğimizi söylemiştim. Fenerbahçe taraftarı, kendisine yakışanı yaptı ve sahadaki başarılarda pay sahibi oldu" dedi.

Galatasaray Eleştirisi

Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarını eleştirerek, futbol dünyasında olup bitenlerin hızına yetişemediklerini belirtti. "Fenerbahçe, hırsıza 'Hırsız var.' diyen taraftır. Bunu anlamadılar" diyerek, çeşitli konulardaki eleştirilerini sıraladı.

Türk Futboluna Dair Vizyon

Koç, Türk futbolunun adaletli ve dürüst bir sistem anlayışıyla yeniden inşa edilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. "Bu sene bilindik algılar içindeyiz. Bizim gibi ruhu temiz kalmak isteyenler için eşit mücadele sağlanmalı" dedi ve Türk futbolunun geleceği için tüm camianın kenetlenmesine vurgu yaptı.

Fenerbahçe’nin Mücadelesi

Ali Koç, Fenerbahçe’nin tarih boyunca yaptığı mücadelelerin arkasında durduğunu ifade ederek, "Saha içinde ve dışında her zaman dik duracağız. Biz inanırsak, biz beraber olursak kimse karşımızda duramaz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantıda konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantıda konuşma yaptı.