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Ali Koç, Halil Umut Meler hakkında İngiliz basınına konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz medyası The Athletic'e basın açıklaması yaptı. Ali Koç'un sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Yayın Tarihi: 06.04.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 14:00
Ali Koç, Halil Umut Meler hakkında İngiliz basınına konuştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında İngiliz medyası The Athletic'e konuştu. Sarı-Lacivertli takımın lideri yerel basına açıklamalarda bulundu.

ali koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiliz basınından The Athletic'e yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında yaşananlar ve TFF'nin kararları hakkında hayret verici şeyler söyledi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Yüzyılın başından bu yana saha içinde ve dışında yaşanan bir dizi tuhaf, adil olmayan ve yasa dışı olay, Türk futbolundaki yerimizi yeniden gözden geçirmemize neden oldu.

'LİSANSI İPTAL OLMALI'

Hakem Halil Umut Meler'in maçı durdurmak için birçok nedeni vardı ama buna cesareti yoktu. Lisansı iptal edilmeli. Futbol Federasyonu bu ciddi konu hakkında kısa bir açıklama yapmaktan başka bir şey yapmadı. Olayın ciddiyeti göz önüne alındığında bu açıklama tatmin edici değil ve alınacak önlemlere ilişkin bir tartışma da yok.

ali koç

'DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ'

Fenerbahçe'ye saha içinde ve saha dışında yapılan haksızlık ve ayrımcılık uzun süredir devam ediyor ve bunun bir şekilde sona ermesi gerekiyor. Yıllardır yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını bekledik. Ancak yetkililerin karşılaştığımız adaletsizlikleri açıkça görmezden gelmek yerine durumu daha da kötüleştirmesi bizi dehşete düşürdü.

Fenerbahçe'nin planladığı hamle sadece takımımızın değil, Türk futbolunun hakkını vermeyi amaçlıyor. Eylemlerimizin bir uyandırma çağrısı olarak hizmet edeceğini ve oyunun değişmesinde katalizör olacağını umuyoruz.

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