Ali Koç Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Yeniden Seçildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na bir kez daha seçildi. Seçim, maslak merkezlerinde gerçekleştirilen bir toplantı ile yapıldı.

Toplantıya Katılanlar

Bu önemli buluşmada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin temsilcileri de yer aldı.

Ali Koç'un Başkanlık Adaylığı

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, birçok kulübün Beşiktaş Başkanı Arat'ı önerdiğini ancak Arat'ın kendi kulübüne daha fazla zaman ayırmak adına adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bunun üzerine Koç'un aday olmasının istendiğini ve Koç'un bu isteği kabul ettiğini belirtti.

Ali Koç: "Devam Etme Düşüncem Yoktu"

Yeniden başkan seçilen Koç, "İstisnasız tüm kulüpler Hasan Başkanı istiyordu. Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu. Ancak kulüp başkanlarının yoğun isteği ve güveniyle göreve devam ettim." ifadelerini kullandı.

Yeni Federasyonla İş Birliği Vurgusu

Ali Koç, yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ederek, federasyonla birlikte Türk futbolu için iyi işler yapmak istediklerini belirtti.

Hasan Arat: "Tek Önceliğim Beşiktaş"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, başkanlık teklifine ilişkin "Tek önceliğim Beşiktaş. Bu konudaki teveccühe teşekkür ederim. Beşiktaş'ta yapılacak çok iş var." dedi.

Murat Özkaya: "İstikrarda Hayır Vardır"

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Türk futbolunun geleceği için kulüplerin isteklerinin doğru algılanması gerektiğini dile getirdi. "Türk futbolu için hayırlı olsun" diyerek, basın mensuplarının ve taraftarların desteğine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), Kulüpler Birliği Vakfına, Maslak'taki vakıf merkezinde düzenlenen toplantıda yeniden başkan seçildi. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım (solda), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak (sağ 2) ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Fatih Saraç da (sağda) toplantıya katıldı.